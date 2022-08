Olivia Wilde schießt gegen Ex Jason Sudeikis: "Wirklich bösartig"

Das hat Olivia Wilde nicht für ihre Kinder gewollt

Wilde merkt weiter an, dass vor allem ihre zwei gemeinsamen Kinder Otis (geb. 2014) und Daisy (geb. 2016) darunter gelitten hätten. "Denn sie müssen das sehen, und sie sollten nie erfahren müssen, dass so etwas passiert ist." Für Wilde sei die Aktion "entsetzlich" gewesen, "aber die Opfer waren ein Achtjähriger und eine Fünfjährige, und das ist wirklich traurig." Wilde habe sich entschieden, Schauspielerin zu werden. Sie sei damit freiwillig ins Rampenlicht getreten. "Aber das ist nichts, was meine Kinder gewollt haben. Und wenn meine Kinder da hineingezogen werden, ist das sehr schmerzhaft."

Die 38-Jährige betonte, sie sei nicht "abgelenkt" gewesen, als sie die Dokumente erhielt. "Ich hatte einen Job zu erledigen. Es war mein Arbeitsplatz." Allerdings habe "diese Gemeinheit" von "der Arbeit so vieler verschiedener Menschen" abgelenkt. "Das hätte nicht passieren dürfen. Es gab eine große Lücke in der Sicherheit, was wirklich beängstigend ist."