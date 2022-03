Oscar-Festmahl: Stars beim Lunch der Nominierten

Dieses Mittagessen in Hollywood ist nur für geladene Gäste: Zum "Oscar-Luncheon", dem traditionellen Empfang der Oscar-Nominierten, erschienen am 7. März Stars wie Kristen Stewart, Jessica Chastain, Steven Spielberg, Denzel Washington, Will Smith und Bradley Cooper. Dutzende Schauspieler, Regisseure, Maskenbildner und viele andere Filmschaffende feierten im Ballsaal des Fairmont Century Plaza-Hotels in Los Angeles ihre Nominierungen.

Cruz, Bardem und Eilish

Penélope Cruz ("Parallele Mütter") stach in einem rosa Minikleid hervor, an der Seite ihres Mannes Javier Bardem ("Being the Ricardos") - beide sind als beste Hauptdarsteller nominiert. Sängerin Billie Eilish, mit pechschwarzen Haaren, und ihr Bruder Finneas O'Connell, in knallroten Schuhen, mischten sich unter die Gäste. Die Geschwister sind mit dem Bond-Song "No Time To Die" im Oscar-Rennen.