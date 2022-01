Oscars 2022 mit 276 Spielfilmen im Rennen

Auflagen

Es gibt mehrere Auflagen: So müssen die Filme über 40 Minuten lang sein und bis Ende 2021 in einem Kino in mindestens einer von sechs US-Metropolen angelaufen sein. Meises homosexuelles Liebesdrama hatte es im Dezember in einer Vorauswahl auf die Shortlist von insgesamt 15 Kandidaten für die Sparte "International Feature Film" geschafft. Am Ende werden fünf Auslands-Filme nominiert.

Am 8. Februar gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences die Nominierungen in allen Sparten bekannt. Die 94. Oscar-Verleihung geht am 27. März in Los Angeles über die Bühne.