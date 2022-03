Oscars 2022: Billie Eilish wollte Craig glücklich machen

Craig sollte den Song lieben

"Er ist einfach der netteste Mensch auf der Welt und mir kam es wirklich darauf an, dass er das Lied liebt", erzählte die Sängerin. Der Song "No Time To Die" sollte alle seine Bond-Filme über die Jahre hinweg repräsentieren. "Ich wollte vor allem, dass er damit glücklich ist. Er ist James Bond", grinste die Sängerin.

Sie sehe nun viel glücklicher aus, verglichen mit früher, als sie eher wie ein trauriger Teenager wirkte, kommentierte ein Journalist. "Ich habe es von 14 auf 20 geschafft, das verändert einen", konterte Eilish schlagfertig. Nun sei sie erwachsener und "super happy".