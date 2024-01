Fällt der Name Jodie Foster (61) im selben Satz mit dem Begriff Oscar, so werden die meisten (etwas älteren) Filmfans wohl reflexartig an das Jahr 1992 zurückdenken. Damals war Foster schließlich maßgeblich daran beteiligt, dass Jonathan Demmes (1944-2017) "Das Schwiegen der Lämmer" ein Kunststück gelang, das zuvor nur zwei anderen Filmen zuteilgeworden war: Der Thriller räumte die "Big Five" ab - also "Bester Film", "Beste Regie", "Bester Hauptdarsteller", "Bestes adaptiertes Drehbuch" sowie, dank Foster als FBI-Agentin Clarice Starling, "Beste Hauptdarstellerin".

Fosters frisch verkündete Nominierung für das biografische Drama "Nyad" erfolgte somit über 30 Jahre nach diesem denkwürdigen Oscar-Moment, den seither kein weiterer Film mehr wiederholen konnte. Zwar verkörpert Annette Bening (65) die titelgebende Langstreckenschwimmerin Diana Nyad (74), dennoch ist Fosters Nominierung als "Beste Nebendarstellerin" denkwürdig bis geschichtsträchtig.