Auch Leonardo DiCaprio geht einmal mehr leer aus

Auch Superstar Leonardo DiCaprio (49) ist einmal mehr bei den Oscar-Nominierungen übergangen worden - für den "Killers of the Flower Moon"-Hauptdarsteller ein schon beinahe alljährliches Phänomen. Immerhin hat DiCaprio schon einen Goldjungen für "The Revenant - Der Rückkehrer" in Regal stehen.

Neben diesen drei größten Namen fehlen auch viele weitere Stars und Filmtitel unter den Nominierten. So erhielt etwa der vierfach Oscar-nominierte Willem Dafoe ("Poor Things", 68) ebenso keine Nominierung wie "The Holdovers"-Regisseur Alexander Payne (62), dessen Werk wie "Barbie" als "Bester Film" ins Oscar-Rennen geht. Die in den vergangenen Wochen und Monaten von Publikum und Filmkritik positiv aufgenommenen Titel "Saltburn", "Priscilla", "Asteroid City" und "The Killer" wurden gleich in keiner einzigen Kategorie für einen Oscar nominiert.