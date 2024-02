Die 96. Ausgabe der Academy Awards steht schon bald an - in der Nacht vom 10. auf den 11. März, um genau zu sein. Um die Oscars 2024 an die glücklichen Gewinner zu bringen, wird es auch dieses Jahr wieder zahlreiche und noch dazu ausgesprochen namhafte Laudator:innen geben. Inzwischen ist auf der offiziellen Homepage der Veranstaltung der erste Schwung an Stars mitgeteilt worden, denen diese bedeutsame Aufgabe zuteilwird.

Üblich ist es bei den Oscars etwa, dass die vier Preisträger der Schauspiel-Kategorien ihrerseits nun einen Goldjungen überreichen. 2024 stellt hierbei keine Ausnahme dar, folglich dürfen sich die Zuschauer auf Auftritte von Brendan Fraser (55, ausgezeichnet für "The Whale) sowie Michelle Yeoh (61), Ke Huy Quan (52) und Jamie Lee Curtis (65, allesamt ausgezeichnet für "Everything Everywhere All at Once") freuen.