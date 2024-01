Die Awards-Season ist in Hollywood aktuell im vollen Gange – und am 11. März wird sie ihren finalen Höhepunkt erreichen: Dann nämlich findet erneut (nämlich zum bereits 96. Mal!) die jährliche Oscar-Verleihung statt, natürlich auch diesmal im altehrwürdigen Dolby Theatre in Los Angeles. Internationale Wettbüros freuen sich mindestens genauso wie alle Nominierten: Denn das Ratespiel, wer heuer den begehrten Academy Award mit nach Hause nehmen wird, läuft auf Hochtouren.

Auch wir in der film.at-Redaktion haben uns Gedanken darüber gemacht, wer höchstwahrscheinlich an diesem Abend zu den großen Gewinner:innen gehören wird – aber vor allem, wer zu den großen Gewinner:innen gehören sollte. Denn was man verdient und was einem das Leben so gibt, das ist bekanntermaßen sehr oft nicht dasselbe.