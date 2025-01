Ebenso leer aus ging Oscarpreisträgerin Nicole Kidman (57), die im freizügigen Erotikdrama "Babygirl" derzeit für Furore sorgt. In dem Werk von Regisseurin Halina Reijn (49) beginnt Kidman eine Affäre mit einem wesentlich jüngeren Mann (gespielt von "Triangle of Sadness"-Star Harris Dickinson, 28), doch die Oscar-Abstimmenden vermochte sie mit ihrer Performance nicht zu überzeugen.

Sowohl der ehemalige James-Bond-Darsteller Daniel Craig (56) als auch Leinwand-Ikone Angelina Jolie , (49) die im Jahr 2000 für "Durchgeknallt" bereits einen Oscar mit nach Hause nehmen konnte, wurden gute Chancen auf eine Nominierung zugestanden. Craig begeistert derzeit als Hauptdarsteller des romantischen Dramas "Queer" in deutschen Kinos. Auch Jolies Darstellung von Opern-Legende Maria Callas (1923-1977) in Pablo Larraíns (48) Biopic "Maria" wird einhellig gelobt. Eine Oscarnominierung erhielten beide Superstars jedoch nicht.

"Konklave"-Macher Edward Berger nicht als Regisseur nominiert

Auch die US-amerikanisch-britische Produktion "Konklave" über die Ereignisse hinter den Kulissen einer Papstwahl kann sich über alles in allem acht Oscarnominierungen freuen - ein gigantischer Erfolg. Nicht zum Feld der Nominierten in der Kategorie beste Regie zählt allerdings der in Wolfsburg geborene Filmemacher Edward Berger (54), der "Konklave" inszeniert hat.

Er teilt das Schicksal seiner Berufsgenossen Denis Villeneuve ("Dune: Part Two", 57) und Ridley Scott ("Gladiator II", 87), die ebenfalls nicht in der bedeutenden Kategorie beste Regie nominiert wurden.

"Gladiator II" schien die Oscar-Akademie besonders wenig zu beeindrucken. Das Werk von Altmeister Scott wurde überhaupt nur ein Mal nominiert - für das beste Kostümdesign. Und auch der vielgelobte "Gladiator II"-Szenendieb Denzel Washington (70) schaut in die Röhre und wurde nicht für einen Oscar nominiert - ebenso wie Jungstar Margaret Qualley (30), die neben der oscarnominierten Demi Moore (62) im Psycho-Horrorfilm "The Substance" vollen Körpereinsatz zeigte. Auch "Baywatch"-Ikone Pamela Anderson (57) ging für ihre berührende Performance im Drama "The Last Showgirl" über ein alterndes Showgirl leer aus.