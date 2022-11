Emma Corrin selbst wurde für die Darstellung von Lady Diana in "The Crown" mit einem Golden Globe ausgezeichnet – noch vor dem Coming-Out als non-binäre Person. Seitdem ist einiges an Zeit vergangenen und diese Art von Nominierungen seien für Corrin mittlerweile kompliziert geworden: "Es ist schwierig für mich, in meinem Kopf zu rechtfertigen, nicht-binär zu sein und in weiblichen Kategorien nominiert zu werden".

Corrin ist überzeugt davon, dass geschlechtsneutrale Oscar-Kategorien ein wichtiger Schritt in Richtung verstärkter Repräsentation von queeren Personen in Hollywood seien.

Was denkst du darüber? Bist du Emma Corrins Meinung?