Zensur-Vorwürfe von Pixar: Ist Disney homophob?

Hat Disney ein Problem mit Queerness?

Klingt doch gut, alles chilli-vanilli, möchte man meinen. Oder etwa nicht? Denn Pixar schien sich scheinbar zu fragen, von welchen "inspirierenden Inhalten" der Ober-Chef eigentlich sprach – und prangerte unverhohlen dessen Scheinheiligkeit an.

Der größte Vorwurf Pixars an Disney: Der Mauskonzern habe in der Vergangenheit immer wieder versucht, auf LGBTIQ-Storyplots in Pixar-Streifen (die sich per se als progressiver und mutiger zeigen als ihre Disney-Pendants) einzuwirken, sogar verlangt, diese aus den Filmen zu streichen.

Ganz genau wirft Pixar laut "Variety" (die den Brief veröffentlichten) Disney vor, dass so gut wie alle Szenen, die offene homosexuelle Zuneigung zeigten, aus den Pixar-Filmen von Disney zensuriert, also gestrichen wurden. Auf die Proteste der Pixar-MitarbeiterInnen sowie der Pixar-Geschäftsführung ging man dabei nicht an.

Zudem sei Disney zwar am Geld interessiert, das man mit Pride-Merchandising verdiene, so Pixar, aber gleichzeitig sei der Konzern nicht dazu bereit, tatkräftig für eine gesellschaftliche Verbesserung der LGBTIQ-Community einzustehen. Der Brief strotzt vor Emotionalität – vor allem vor blankem Zorn und tiefer Enttäuschung.

Ein Statement seitens Disney gibt es bis dato noch nicht.