MCU oder DCU: Welches Comic-Universum ist mehr queer?

Wie queer ist das DCU?

Böse Zungen mögen an dieser Stelle behaupten: Das DCU enttäuscht ja sowieso und kriegt gar nix auf die Reihe! In Sachen LGBTIQ-Belangen stimmt das leider irgendwie: Wonder Woman ist neben Batman die erfolgreichste Figur im DCU, hier hätte man die Chance gehabt, eine bisexuelle Powerfrau einer breiten Masse zugänglich zu machen – liebt Diana Prince (schon ihr Name ist herrlich nicht-binär!) in den Comics doch offiziell sowohl Frauen als auch Männer. In den Filmen gehört ihr Herz allerdings ausschließlich Steve Trevor. Von ihrer Bisexualität ist nicht die Rede.

Die zweite bekanntere queere Figur im DC-Kosmos ist Harley Quinn, Jokers Ex-Freundin und (in den Comics) aktuell mit Poison Ivy liiert. In beiden "Suicide Squad"-Filmen behält Harley ihre sexuelle Ausrichtung jedoch für sich, sie wird nicht erwähnt. Auch in ihrem (Quasi-) Solo-Film "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" wird ihre Bisexualität nur im Intro sowie mit subtilem Flirten angedeutet.

Allerdings gibt es in eben diesem Film auch noch Polizistin Renee Montoya, die auch in den Comics offen lesbisch lebt und sich auf der Leinwand mehrmals mit ihrer Ex-Frau streitet. Wenigstens bei einer Nebenfigur ist der Streifen seiner Message der authentischen Selbstfindung treu geblieben. Montoyas queere Storyline ist zwar mehr, als uns (bisher) das MCU geboten hat, der fahle Nachgeschmack des massiven Straight-Washing von Wonder Woman und Harley überwiegt aber.