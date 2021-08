Jetzt oder nie?

"Wir hätten uns bei normalem Wetter küssen sollen", so Cline. Offenbar hätten das Gewitter und der strömende Regen damals die Dreharbeiten gestört und es wurde überlegt, die Szene auf einen anderen Tag zu verlegen. "Ich komme von dort, wo wir gedreht haben, und es ist üblich, dass im Sommer (...) diese extremen Stürme und Gewitter aufziehen. So war das auch an diesem Tag", erinnerte sich der Serienstar zurück.