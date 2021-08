Wie Cleo-Darstellerin Grant zudem im Interview mit "Elle" ankündigte, wäre sie für neue Abenteuer in einer dritten Staffel absolut bereit – und für eine Liebesgeschichte zwischen ihrer Figur und dem Charakter Pope. "Ich bin wirklich gespannt, was zwischen Cleo und Pope passiert, sollte etwas passieren. Und ich würde wirklich gerne mehr von Cleos Vorgeschichte erfahren", so die 30-jährige Schauspielerin.

Nachdem Kiara und Pope in der zweiten Staffel entschieden hatten, keine Beziehung zu wollen, hatte sich eine Romanze zwischen Kiara und JJ angebahnt, die man eventuell vertiefen könnte – das hoffe auch Kiara-Darstellerin Bailey. "Wir (deren Charaktere, Anm.) sind beide temperamentvoll, wir haben beide verrückte Ideen. Diese zwei Figuren haben etwas gemeinsam, sie könnten zusammen funktionieren", so Bailey gegenüber "Cosmopolitan".

Da bisher offenbar niemand der Hauptfiguren tatsächlich verstorben ist – und die dramatischen Tode vorgetäuscht wurden – ist die Kiara-Darstellerin zudem der Meinung, dass sich das in einer Fortsetzung ändern müsse. "Jemand muss wirklich sterben in der dritten Staffel", mutmaßt die 22-Jährige. Neue Folgen könnten also umso nervenaufreibender werden.