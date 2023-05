Das unterhaltsame Video mit der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) und dem ikonischen Paddington Bär für das Thronjubiläum im vergangenen Jahr hat eine besondere Auszeichnung erhalten. Der Clip mit dem Titel "Paddington Meets The Queen" (zu Deutsch: "Paddington trifft die Königin") wurde am Sonntagabend bei den BAFTA TV Awards als "Denkwürdigster Fernsehmoment" bedacht.

In ihrer Dankesrede erinnerten die Produzenten des BBC-Clips an die verstorbene Monarchin: "Der Mensch, der diesen Preis am meisten verdient, ist nicht mehr bei uns. Wir können ihn nur an ihrer Stelle annehmen und sagen: 'Danke Ma'am, für alles!'" Bei der Verkündung sah man zudem einen applaudierenden Paddington Bären im Publikum sitzen.