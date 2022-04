Die Filmreihe rund um den bayrischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer hat sich seit 2013 den Status eines Phänomens erarbeitet und gilt mittlerweile als Kult. Authentischer Lokalkolorit, Feel-Good-Krimi-Spannung und Charaktere mit großem Wiedererkennungswert und Identifikationsfaktor lassen die Eberhofer-Filme aus dem großen Sumpf des Deutsch-Krimis-Allerleis meterhoch herausstechen.

Nicht nur Fans wissen: Die Filme basieren auf den ebenso erfolgreichen Romanen von Rita Falk, die Hauptdarsteller sind Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, die Titel orientieren sich an kulinarischen Gaumenfreuden und Regisseur aller bisher erschienenen Krimis (sieben am Stück) ist Ed Herzog. So weit, so bekannt.

Wir aber haben, ganz im Stil vom Franz, tiefer in der bayrischen Erfolgs-Sandkiste gegraben und verraten euch das Eine oder Andere, was ihr vielleicht noch nicht wisst.

5 interessante Fakten zu den Eberhofer-Krimis: