Pattinson wäre als flüsternder Batman "absolut grauenhaft"

Hollywoodstar Robert Pattinson (35) wollte seine Rolle als Batman zunächst in einem Flüsterton sprechen. "Ich versuchte das die ersten zwei Wochen und es sah absolut grauenhaft aus und sie sagten mir, dass ich damit aufhören sollte", sagte der Brite am 16. Feber dem US-Komiker Jimmy Kimmel. Motiviert habe ihn zunächst der Wunsch, etwas "radikal anderes" zu machen als seine Vorgänger in der Rolle, führte er aus.