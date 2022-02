So denkt Zoë Kravitz über ihre Catwoman-Rolle in "The Batman"

Schon bald ist Zoë Kravitz (33) neben Robert Pattinson (35) im neuen Superhelden-Film "The Batman" in den Kinos zu sehen. Für die Rolle der Catwoman hat sie so hart trainiert, dass sie offenbar nun in der Form ihres Lebens ist. "Offensichtlich willst du in einem Catsuit gut aussehen, aber ich wollte, dass es realistisch ist, dass ich in diesem Film alles machen kann", erklärt die Schauspielerin im Gespräch mit der Modezeitschrift "Elle".