"Harry Potter"-Star Paul Grant ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Das berichtet unter anderem die britische Zeitung "The Sun". Paul Grant ist am Donnerstag, den 16. März am Bahnhof King's Cross, dem "Harry Potter"-Bahnhof, zusammengebrochen und wurde von der Polizei ins Krankenhaus gebracht. Dort konnten die ÄrztInnen nichts mehr für ihn tun und mussten ihn für hirntot erklären. Am Sonntag, den 19. März, wurden schließlich die lebenserhaltenden Maschinen abgestellt. Nähere Details sind noch nicht bekannt.