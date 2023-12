Seinen Blockbuster "Troja" mag Brad Pitt nicht besonders

Der epische Historienfilm "Troja" des deutschen Regisseurs Wolfgang Petersen (1941-2022) gehört mit einem weltweiten Einspielergebnis von knapp 500 Millionen US-Dollar zu den finanziell erfolgreichsten Werken Pitts. Doch selbst scheint der Star den Film, in dem er den antiken Sagenhelden Achilles verkörpert, nicht sonderlich zu mögen.

In dem Blockbuster über die Belagerung Trojas durch eine griechische Streitmacht unter König Agamemnon (Brian Cox, 77) musste Pitt nach eigener Aussage mitspielen, da er eine Verpflichtung gegenüber dem Filmstudio Warner Bros. hatte. "Die Art, wie der Film erzählt wurde, war nicht so, wie ich es mir wünschte [...]. Ich konnte nicht aus der Mitte des Bildkaders herauskommen. Es hat mich verrückt gemacht [...]. Jede Einstellung sagte: 'Hier ist der Held.' Es gab kein Mysterium", verriet Pitt in einem Interview mit der "New York Times".

Zu allem Überfluss verletzte sich der Star während der Dreharbeiten noch an seiner Achillessehne, was einen mehrwöchigen Produktions-Stopp nach sich zog. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, war der von ihm verkörperte Sagenheld Achilles doch auch einzig an seiner Achillesferse verletzlich.