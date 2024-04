Wütender Start ins Filmgeschäft

Zähneknirschend kehrte der engagierte Nachwuchsjournalist zurück in die Heimat, um sich dort zunächst den Missständen unmittelbar vor seiner Haustür zu widmen. Zwischen 1987 und 1989 drehte er dort mit bescheidenen finanziellen Mitteln seinen ersten Film "Roger & Me" (1989), der ihm prompt einen Durchbruch im Filmgeschäft bescherte. Der Film porträtiert die Verelendung seiner Heimatstadt Flint nach der Schließung der dortigen General-Motors-Werke, bei denen Moores gesamte Familie gearbeitet hatte. In "Roger & Me" dokumentierte Moore zudem sein mehrjähriges erfolgloses Bemühen, ein Interview mit Roger Smith (1925-2007), dem damaligen CEO des Automobilkonzerns, zu bekommen, den er für die rücksichtslose Schließung der GM-Fabriken verantwortlich machte.

In seinem mit Preisen überhäufte Erstlingswerk fuhr der wütende junge Mann aus der Provinz bereits alle charakteristischen Stilmittel auf, mit denen er in seiner weiteren Karriere recht bald zu Weltruhm gelangen sollte: Aus unverblümt subjektiver Perspektive erzählt er Dokumentarfilme mit satirischem Charakter, in denen er mit bissigem Humor Sachverhalte gnadenlos polemisch zuspitzt und dabei nicht nur an den gesunden Menschenverstand seines Publikums appelliert, sondern immer auch gezielt dessen Emotionen in die Mangel nimmt.