Knapp 40 Jahre nach seinem Durchbruch mit dem legendären ersten "Crocodile Dundee"-Film (1986) tritt Paul Hogan (85) nur noch selten öffentlich auf. Bei der Premiere von "Crocodile Dundee: The Encore Cut" , einer digitalen Restaurierung des Films in 4K, in Sydney war der australische Schauspieler nun aber dabei.

Gekleidet in schwarzer Jeans, einem schwarzen Hemd und einer braunen Vintage-Lederjacke wurde der 85-Jährige auf dem roten Teppich vor der Kulisse des berühmten Opernhauses von Sydney von zahlreichen Fans bejubelt. Laut der australischen Nachrichtenseite "news.com.au" unterschrieb Hogan Poster und DVDs wartender Fans, bevor er das OpenAir Cinema in den Royal Botanic Gardens betrat.

Paul Hogan äußert sich auch zu Kritik zu "Crocodile Dundee"

Paul Hogan, der in dem Film sowie mehreren Fortsetzungen den Jäger Mick "Crocodile" Dundee verkörperte, äußerte sich auch zu Schlagzeilen, die es in den vergangenen Tagen rund um die Restaurierung des Films gab. Einige hatten die Neufassung des Films als "zu woke" verurteilt, nachdem mehrere berühmte Szenen herausgeschnitten worden waren, um den Film dem modernen Publikum anzupassen.

Der 85-Jährige erklärte, dass er "absolut" einverstanden mit den Änderungen sei. "Ich habe schon vor Jahren davon gehört, und es ging nicht darum, woke zu sein", sagte er. "Sie wiesen mich darauf hin und sagten: 'Dieser Typ ist ein Volksheld auf der ganzen Welt, und er sollte niemanden begrapschen'. Und ich dachte: 'Ja, das stimmt, das sollte er nicht tun.'"

Dabei soll es offenbar vor allem um eine Szene gehen, in der einer Trans-Figur in den Schritt gefasst wird. Diese zweieinhalb Minuten lange Szene sei bereits in einer Version, die vergangenes Jahr im Fernsehen in Großbritannien gezeigt wurde, herausgeschnitten worden.