Pedro Pascals drei sehr unterschiedliche Vater-Rollen im Jahr 2020

Der Held

Weiter ging es mit "We Can be Heroes". In dieser Netflix-Produktion von Robert Rodriguez – einem Standalone-Sequel zu "The Adventures of Sharkboy and Lavagirl" – verkörperte Pascal einen Superhelden. Dieser Marcus Moreno war einst ein heroischer Schwertkämpfer und Anführer einer "Avengers"-artigen Truppe, ehe der Familienvater nach dem Tod seiner Frau den Rückzug aus der Öffentlichkeit angetreten hat. Doch um eine drohende Alien-Invasion abzuwenden, greift er als echter Held erneut zu den Waffen. Aber die eigentlichen Stars in diesem Werk sind natürlich die minderjährigen Nachwuchs-Superhelden.

"We Can be Heroes" ist auf Netflix vorhanden.