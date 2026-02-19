Nach dem plötzlichen Tod des US-Schauspielers Peter Greene (1965-2025) im vergangenen Dezember hat die Gerichtsmedizin in New York City nun offizielle Details zur Todesursache bekannt gegeben. Entgegen ersten Spekulationen wurde der Tod des 60-Jährigen als tragischer Unfall eingestuft.

Untersuchungsergebnisse der Gerichtsmedizin

Wie das US-Portal "TMZ" unter Berufung auf die Gerichtsmedizin berichtet, verstarb Greene an den Folgen einer Schussverletzung im Bereich der linken Achselhöhle. Die Kugel verletzte die Oberarmarterie, die maßgeblich für die Blutversorgung des Arms und der Hand verantwortlich ist. Die Behörden klassifizieren den Vorfall offiziell als Unfall. Demnach habe sich der Schuss versehentlich gelöst.

Peter Greene war Mitte Dezember 2025 leblos in seiner Wohnung in Manhattan aufgefunden worden. Ein Nachbar hatte die Polizei alarmiert, nachdem über einen längeren Zeitraum ununterbrochen laute Musik aus Greenes Apartment zu hören war und niemand auf Klopfen reagierte. Im Rahmen einer Wohlgehensprüfung verschafften sich Polizeibeamte Zutritt zur Wohnung und konnten nur noch den Tod des Schauspielers feststellen.