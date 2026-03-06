Der legendäre neuseeländische Filmemacher Peter Jackson (64) wird in diesem Jahr mit einer Ehrenpalme des Filmfestivals in Cannes ausgezeichnet. Wie die Veranstalter mitteilten, nimmt der dreifache Oscarpreisträger den prestigeträchtigen Preis am 12. Mai 2026 bei der Eröffnungszeremonie der 79. Internationalen Filmfestspiele von Cannes an der Côte d'Azur entgegen. Vor genau 25 Jahren zeigte Jackson bei dem Festival die ersten 26 Minuten seines bahnbrechenden Welterfolges "Der Herr der Ringe: Die Gefährten".

Ehrenpalme für Peter Jackson "eine der größten Ehren meiner Karriere"

Jackson "verbindet Hollywood-Blockbuster und Autorenfilme mit außergewöhnlicher künstlerischer Vision und technologischer Kühnheit", teilte das Festival als Begründung mit. Der so Geehrte sagte in einem Statement anlässlich der Ankündigung des Preises: "Mit der Ehrenpalme in Cannes ausgezeichnet zu werden, ist eine der größten Ehren meiner Karriere. Cannes war ein wichtiger Teil meiner filmischen Laufbahn. 1988 nahm ich mit meinem ersten Film 'Bad Taste' am Festival Marketplace teil, 2001 zeigten wir eine Vorschau auf 'Der Herr der Ringe: Die Gefährten'. Beide Ereignisse waren wichtige Meilensteine in meiner Karriere."

Das Filmfestival in Cannes habe "schon immer mutiges, visionäres Kino gefeiert, und ich bin dem Festival de Cannes unglaublich dankbar dafür, dass ich als einer der Filmemacher und Künstler gezählt werde, deren Arbeit mich weiterhin inspiriert", so Jackson weiter.

Die erste halbe Stunde aus "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" zeigte Jackson im Jahr 2001 an der Croisette. Zu diesem Zeitpunkt war die Postproduktion des Films noch nicht abgeschlossen. Erst sieben Monate später feierte das epische Werk nach den Romanen von J. R. R. Tolkien Weltpremiere, spielte die atemberaubende Summe von rund 900 Millionen US-Dollar ein und wurde wegweisend für das Fantasy-Genre.