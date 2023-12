Julia Roberts verrät: Das wurde aus dem "Pretty Woman"-Traumpaar

1999 drehte sie einen weiteren Film mit Richard Gere, "Die Braut, die sich nicht traut". Wie wäre es mit den beiden nach dem Filmende weitergegangen? "Maggie reitet buchstäblich mit Richard Gere in den Sonnenuntergang, nachdem sie vier andere Männer am Altar zurückgelassen hat." Dieses Mal muss Geres Figur jedoch nicht sterben: "Sie werden zusammen bleiben."

Und was ist mit dem Kultfilm "Notting Hill" von 1999, in dem sie neben Hugh Grant (63) eine berühmte Schauspielerin mimte? Anna, so stellte sich Roberts vor, hat Hollywood hinter sich gelassen, um sich in London um eine große Kinderschar zu kümmern. "Sie ist im Ruhestand. Sie hat sechs Kinder und hat ihren Taillenumfang erstaunlich gut gehalten", so die 56-Jährige. Ihr Liebster William betreibe seine Buchhandlung immer noch, und daneben leite Anna eine kleine Strickabteilung.