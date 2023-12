Zum Schluss seines Monologs fordert George von Clay Solidarität ein, denn sie könnten nur überleben, wenn sie zusammenhalten würden. In der letzten Szene sieht man, dass Rosie nicht in Gefahr steckt, sondern sich in einem abgelegenen Haus mit Süßigkeiten vollstopft. Als sie in den Keller des Hauses geht, entdeckt sie einen Bunker, in dem ein ganzes Homeentertainment-System steht. Dort findet sie auch eine DVD-Sammlung mit allen Episoden von Friends. Sie steckt die DVD ins Laufwerk, wählt die letzte Episode aus, der Introsong "I'll be there for you" von The Rembrandts ertönt und der Film endet.