Oscar-Gewinner Rami Malek stellt den neue Bond-Bösewicht näher vor

Wenn Daniel Craig im Bondfilm Nummer 25 "Keine Zeit zu sterben" ab 12. November 2020 in unseren Kinos wieder erscheint, wird das zugleich seine Abschiedsvorstellung in dieser Rolle sein. Abgesehen von Darstellern, die wir bereits aus den vorhergehenden Bond-Teilen kennen ( Lea Seydoux als Dr. Madeleine Swann und Ralph Fiennes als M) bekommt das Film-Team eine wichtigen Verstärkung durch den für seine Rolle als Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody" mit einem Oscar ausgezeichneten Rami Malek.Er wird Bonds Gegenspieler verkörpern. Dass auch Christoph Waltz erneut in die Rolle des Blofeld schlüpfen wird, ist bereits bekannt. Als Schauplätze sind Jamaika, Norwegen und Italien vorgesehen.