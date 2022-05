Hollywoodstar Rebel Wilson ("Pitch Perfect") ist nach eigenen Worten verkuppelt worden. "Ich bin jetzt glücklich in einer Beziehung", sagte die 42-jährige Australierin in dem Podcast "U Up?". Ein Freund habe das erste Treffen eingefädelt. "Er hat uns beide seit mindestens fünf Jahren gekannt und meinte 'Ja, ich denke, ihr beiden könntet euch gut verstehen' und das haben wir getan."