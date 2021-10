Rebel Wilson: Mehr Interesse an Gewichtsverlust als an Filmen?

Rebel Wilson ist vielen dank ihrer selbstironischen Rolle als Fat Amy in der "Pitch Perfect"-Reihe bekannt, danach folgten Comedy-Auftritte, Netflix-Filme wie "Isn't it romantic" und 2019 wurde der Film "Jojo Rabbit", in dem sie als Fräulein Rahm zu sehen ist, sogar mit einem Oscar als "bestes adaptiertes Drehbuch" ausgezeichnet.

Wie die Schauspielerin jetzt im Interview mit "Daily Telegraph" anmerkte, hätte sie mit den Filmerfolgen dennoch nicht so viel mediales Interesse erfahren wie mit ihrem Gewichtsverlust im vergangenen Jahr – und das sollte unserer Meinung nach wirklich zu denken geben.