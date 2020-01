"Jojo Rabbit": Wenn der imaginäre Freund als Führer enttäuscht

Imaginäre Freunde können recht unterschiedliche Formen annehmen: In "Mein Freund Harvey" (1950) war er ein über zwei Meter großer Hase; in "Mein böser Freund Fred" (1991) eine koboldartige Nervensäge; in "Fight Club" (1999) ein anarchistischer Revoluzzer und in der Serie "Happy" ein geflügeltes Mini-Einhorn mit ziemlich losem Mundwerk. Es kommt eben sehr stark auf die Freunde der imaginären Freunde an. Deren Fantasie entspringen sie nämlich. Eines haben jedoch alle gemeinsam: Sie existieren in der Fantasy ihrer Schöpfer, um deren Unsicherheiten und Ängste in der Realität auszugleichen.

Der zehnjährige Johannes ( Roman Griffin Davis), genannt Jojo, ist ein Hitlerjunge. Mit seiner Mutter Rosie ( Scarlett Johansson) lebt er in einer Kleinstadt in Deutschland. Sein Vater ist an der Front, seine ältere Schwester verstorben. Das Ende des Krieges ist absehbar: Nazi-Deutschland befindet sich in einem absurden Abwehrkampf bis zum letzten Mann und Kind.

Kein einfaches Umfeld für einen schmächtigen Zehnjährigen. Kein Wunder, dass sich der Junge den mächtigsten imaginären Freund aussucht, den er sich vorstellen kann: Adolf Hitler.