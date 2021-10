Ryan Reynolds bescherte uns schon mit "Free Guy" ein Filmhighlight in diesem Jahr. Jetzt verriet er in einem Instagram-Post, dass sein neuestes Filmprojekt "Spirited" mit Will Ferrell und Octavia Spencer abgedreht ist.

In der Musical-Version von Dickens' "A Christmas Carol" verkörpert Reynolds den grimmigen Scrooge – und diese Rolle scheint dem Hollywoodstar einiges abverlangt zu haben, weshalb er eine Pause von der Schauspielerei braucht.