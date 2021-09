Deutet Regé-Jean Page sein "Bridgerton 2"-Cameo an?

Cameo-Andeutungen

In einem neuen Interview heizt der Star jedoch die Hoffnung auf einen Cameo-Auftritt wieder an, denn als er von "British GQ" auf seinen Serien-Ausstieg angesprochen wurde, meinte er zwar zunächst: "Das Serien-Universum hat sich vergrößert und ich habe mich respektvoll zurückgezogen, bevor ich die MacherInnen in die unangenehme Lage gebracht hätte, mich rauswerfen zu müssen."

Dann fügte er jedoch bezüglich einer Cameo-Anfrage hinzu: "Das darf ich nicht verraten. Sie wissen doch, welch eine wundervolle Sache es ist, von etwas überrascht zu werden, mit dem man absolut nicht gerechnet hat."