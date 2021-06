Geldsorgen?

Erika Jayne führt in der Reality-Show "RHOB" ein von Reichtum geprägtes Leben, trägt teure Kleidung und macht traumhafte Urlaube an den schönsten Orten der Welt. Doch wie das "US Magazine" berichtet, beteuerte Girardi im Herbst 2020 vor Gericht, nur noch einige Tausend US-Dollar zu besitzen.

Wie das Magazin zudem berichtet, hat er beantragt, keinen Unterhalt an Erika Jayne zahlen zu müssen.

Zudem wurde Tom Girardi 2020 Betrug und Veruntreuung in seiner Firma "Girardi Keese" vorgeworfen. Die Verhandlungen dazu laufen derzeit – und laut "Los Angeles Times" ist Erika als Zeugin bereits zu drei Vorladungen nicht erschienen. Offenbar wurden die Anschuldigungen wenige Monate vor der Scheidung publik.