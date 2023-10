"Astronomische Mengen an Zeit" bei Netflix

Bereits 2019 hatte De Niros Firma Canal Productions die Ex-Assistentin auf mindestens sechs Millionen US-Dollar verklagt. Aus Gerichtsunterlagen, die damals dem "People"-Magazin vorlagen, ging hervor, dass die Frau angeblich unter anderem Millionen von De Niros Vielfliegermeilen für Privatreisen genutzt habe und sich 96 Tage "ungenutzte" Urlaubstage auszahlen ließ. Sie soll hierfür 70.000 US-Dollar erhalten haben.

Über zwei Jahre hinweg soll sie in einem Restaurant Rechnungen für mehr als 12.500 Dollar auf Firmenkosten beglichen haben. 32.000 Dollar habe sie für Taxis und Uber-Fahrten verbraucht und während der Arbeitszeit habe sie "astronomische Mengen an Zeit" mit dem Schauen von Netflix-Inhalten verbracht. In einem Monat soll sie innerhalb von vier Tagen 55 Folgen der Serie "Friends" angeschaut haben.