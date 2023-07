Sie wolle alle wissen lassen, die so etwas verkaufen und kaufen: "Mein Sohn ist für immer fort." Fentanyl ist eine künstlich hergestellte Droge. Es ist rund 50-mal stärker als Heroin und in den USA weit verbreitet. US-Rapper Coolio (1963-2022) war ebenfalls an einer Überdosis Fentanyl gestorben. Seit Leandros Tod postet Drena De Niro viele Bilder und erinnert sich an die schöne Zeit mit ihrem Sohn.