Zehn Jahre nach einer missglückten Weltraum-Mission hat der in Ungnade gefallene Ex-Astronaut Brian Harper (Patrick Wilson, 48) die Kontrolle über sein Leben verloren, während seine ehemalige Kollegin Dr. Jo Fowler (Halle Berry, 55) bei der NASA Karriere macht. Da tritt der Verschwörungstheoretiker K.C. Houseman (John Bradley, 33) mit einer unglaublichen Entdeckung an Harper heran: Der Mond wurde aus seiner Umlaufbahn gestoßen und droht, auf die Erde zu stürzen.

In "Moonfall" widmet sich Roland Emmerich (66) erneut seinem Lieblingsthema, der Zerstörung der Erde, wie bereits in Filmen wie "Independence Day" oder "2012". Schon als letzterer 2009 in die Kinos kam, kündigte der Regisseur an, es solle sein letzter Desaster-Film werden. Warum er doch rückfällig geworden ist, erklärt Emmerich im Interview mit der Nachrichtenagentur "spot on news".