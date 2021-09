"Moonfall": Trailer zu Emmerichs neuem Action-Blockbuster

Starbesetzter Blockbuster

Nach "The Day After Tomorrow" und "2012" kommt Roland Emmerich zurück zu jenem Genre, für das ihn seine Fans am meisten lieben und begeistert mit starbesetztem Blockbuster-Kino, fulminanter Action sowie atemberaubenden Bildern.

Mit viel Power und Smartness führt Jo Fowler alias Halle Berry ("John Wick 3") den Cast um Patrick Wilson ("Conjuring"-Trilogie) und John Bradley ("Game of Thrones") an. An ihrer Seite sind unter anderem Michael Peña ("Narcos"), Charlie Plummer ("Eine wie Alaska") und Schauspiellegende Donald Sutherland ("The Undoing") zu sehen.

Roland Emmerich schrieb das Drehbuch zu "Moonfall" zusammen mit seinen langjährigen Partnern Harald Kloser ("The Day After Tomorrow"), und Spenser Cohen ("Extinction").

Ein Kinostart für "Moonfall" ist im Februar 2022 vorgesehen.