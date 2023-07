Hollywood-Kontakte zu Brosnan und Hasselhoff

Das Leben von Thomas Gottschalk und seiner Familie in Malibu scheint Roman zufolge nicht immer den Glamour gehabt zu haben, wie es oft den Anschein in Deutschland machte. "Klar, mein Vater kennt viele Leute aus dem Showgeschäft. Aber es war nicht so, dass täglich halb Hollywood oder ein Rockstar bei uns zum Mittagessen einkehrte." Er müsse da den Deutschen eine Illusion nehmen: "Miley Cyrus habe ich nicht zu Gesicht bekommen, selbst mit unserem Nachbarn Don Henley habe ich nur einmal gesprochen." Jedoch hätten er und seine Familie einen freundschaftlichen Kontakt zum ehemaligen James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan gehabt. "Und natürlich zu David Hasselhoff", erzählt Roman Gottschalk.

Roman Gottschalk ist der älteste Sohn von Thomas Gottschalk und seiner langjährigen Ehefrau Thea (77), die nach rund 43 Ehejahren im Jahr 2019 ihre Trennung bekannt gegeben haben. Er kam am 5. November 1982 zur Welt, als die Familie noch in Oberbayern lebte. 1989 adoptierte das Paar seinen Bruder Tristan. Mitte der 90er-Jahre folgte der Umzug in die USA. Mittlerweile lebt Thomas Gottschalk gemeinsam mit seiner neuen Partnerin Karina Mroß in Baden-Baden.