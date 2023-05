Wechselhafte Erfolge nach Pierce Brosnans 007-Abschied

Auch über seine Bond-Rolle hinaus fielen Pierce Brosnans größte Schauspielerfolge in seine Zeit als 007. So verkörperte er etwa im Jahr 1997 an der Seite von "Terminator"-Star Linda Hamilton (66) im Katastrophenfilm "Dante's Peak" den Vulkanologen Dr. Harry Dalton, und ließ im auch finanziell äußerst erfolgreichen Remake "Die Thomas Crown Affäre" (1999) seinen legendären Charme spielen.

Nach seinem Bond-Abschied war Brosnan regelmäßig in großen Filmproduktionen zu sehen, doch nur wenige wie etwa sein Auftritt als Auftragskiller in "Mord und Margaritas" (2005) oder sein Mitwirken in den beiden "Mamma Mia!"-Filmen der Jahre 2008 und 2018 blieben in Erinnerung.

Zuletzt gab Brosnan im DC-Werk "Black Adam" (2022) sein Comicfilm-Debüt. Nach Umstrukturierungen hinter den Kulissen der DC Studios ist es jedoch unwahrscheinlich, dass der Mime für weitere Filme aus dem Superhelden-Universum zurückkehren wird.