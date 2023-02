ROMY 2023: Franziska von Harsdorf ist nominiert als "Entdeckung weiblich"

Franziska von Harsdorf

So klar und dennoch so doppeldeutig spielt Franziska von Harsdorf. Die junge Kollegin zeigte im vergangenen Jahr gleich in mehreren TV und Kinoproduktionen, wie klar und gedankenreich ihr Spiel vor der Kamera sein kann. Als energische und zielstrebige Kommissarin im Sky-Format "Der Pass", die zwar ihren Fall lösen muss, aber dennoch gegen Ängste und Unsicherheit ankämpft. Ganz andere Seiten zeigte sie im Tatort "Und immer gewinnt die Nacht", im Fernsehfilm "Alice" oder in "Einfach mal was Schönes".