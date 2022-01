Nationalheiligtum Nicholas Ofczarek geht in den verschneiten Bergen zwischen Österreich und Deutschland auf Mörderjagd.

Was sich wie ein weiterer lahmer "Tatort"-Verschnitt anhört, entpuppt sich bei "Der Pass" sehr schnell als visuell beeindruckende, atmosphärisch dichte und überaus düstere Psycho-Thrillerserie á la HBO, in der ein gruseliger Serienmörder die beiden ErmittlerInnen (an Ofczareks Seite: die Deutsche Julia Jentsch) und das Publikum in Atem hält. Regie, Kamera, Musik, SchauspielerInnen: Hier stimmt wirklich alles, bis ins kleinste Detail.

Bis auf eine Ausnahme: Bisher umfasst die Serie nur 16 Episoden, aufgeteilt auf zwei Staffeln. Eine Fortsetzung ist bisher noch nicht offiziell bestätigt worden. Weil "Der Pass" uns ZuschauerInnen aber von der ersten Minute an in seinen Bann zieht und uns nicht mehr so schnell loslässt, sind Entzugserscheinungen nach Ende der zweiten Staffel (mit perfidem Cliffhanger!) nicht auszuschließen.