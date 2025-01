Wohl kaum ein anderer Schauspieler wird mit seiner bekanntesten Rolle derartig gleichgesetzt wie Rowan Atkinson ( 70 ) mit seiner Figur des Mr. Bean . Auch wenn er seit fast 20 Jahren nicht mehr in die Rolle des weltfremden und kindischen Tollpatsches geschlüpft ist, wird fast alles, was er tut, mit dieser Rolle seines Lebens assoziiert, verglichen oder als Fortführung dieser Figur unter anderen Vorzeichen wahrgenommen.

Mit markantem "Gummigesicht" zum Weltstar

Dass dem so ist, hat viel mit Atkinsons Gesicht zu tun - und der spektakulär komischen Mimik, die es mit nur wenigen Muskelbewegungen hervorzubringen imstande ist. Geschult an großen Vorbildern der Stummfilm-Ära wie Buster Keaton (1895-1966) oder Charlie Chaplin (1889-1977), setzte der ausdrucksstarke Komiker in seiner zwischen 1990 und 1995 produzierten Kultserie "Mr. Bean" vor allem auf Gestik und Mimik. In seiner britischen Heimat brachte ihm dies recht bald den Spitznamen "Rubber Face" ("Gummigesicht") ein.

Dass Atkinson in seiner Verkörperung des schrulligen Mr. Bean fast vollständig auf Sprache verzichtete, schuf nicht zuletzt die Grundlage für seine weltweite Berühmtheit. Wie "Der Standard" berichtet, wurde die Serie in über 90 Länder verkauft. Mr. Bean, der durch sein Ungeschick und sein erratisches Verhalten jede Alltagssituation in eine absurde Katastrophe verwandelt, ist über alle kulturellen Unterschiede hinweg universell verständlich.

Mit seinem humorbegabten Antlitz hatte sich Rowan Atkinson bereits vor seinem Aufstieg zum internationalen Slapstick-Superstar in Großbritannien einen Namen gemacht. In der von ihm konzipierten BBC-Serie "Blackadder" zog er zwischen 1983 und 1989 alle Humor-Register, um die englische Adelsgeschichte mit typisch britischem Humor aufs Korn zu nehmen. Durch den kaum übersetzbaren Wortwitz und die personellen Bezüge auf britische Politik und Geschichte blieb der Erfolg der skurrilen Serie jedoch weitgehend auf den englischsprachigen Raum beschränkt.