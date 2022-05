Ruby Barker: "Bridgerton"-Star darf Krankenhaus verlassen

Botschaft an ihr jüngeres Selbst - und andere Betroffene

Die Darstellerin, die in "Bridgerton" die Marina Thompson verkörpert, richtet eine Botschaft an ihr jüngeres Ich: "Hör zu, es ist nicht alles nur schlecht, selbst wenn man den Tiefpunkt erreicht hat." Selbst in dunkelsten Stunden gebe es etwas zu lachen. Das habe sie selbst in der Psychiatrie bemerkt. Es sei aber harte Arbeit, auch das Gute zu sehen.