Netflix-Rekord: "Bridgerton" übertrifft alle Erwartungen

Eine Serie ist noch erfolgreicher als "Bridgerton"

Die Netflix-Serie, die im London der Regency-Epoche spielt, rangierte laut "Forbes"-Magazin bis zum 17. April in 88 Ländern unter den Top Ten. Auch wenn diese Zahlen beeindruckend klingen, liegt "Bridgerton" bei den Zuschauerzahlen immer noch hinter der südkoreanischen Produktion "Squid Game". Die Dramaserie hält mit 1,65 Milliarden Sehstunden innerhalb der ersten 28 Tagen den Gesamtrekord.

Seit dem 25. März 2022 können Fans die zweite Staffel von "Bridgerton" aufrufen. In den neuen Folgen stehen Kate Sharma (Simone Ashley, 27), ihre Schwester Edwina (Charithra Chandran, 25) und Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey, 33) im Mittelpunkt. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende: Staffel drei und vier sind bereits beschlossene Sache. Um was es sich in den neuen Episoden drehen soll, ist allerdings noch nicht bekannt.