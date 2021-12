Rupert Grint will Ron Weasley aus "Harry Potter" wieder spielen

"Seltsame Beziehung"

"Ich glaube, ich hatte anfangs eine sehr seltsame Beziehung zu ihm, aber ich habe das Gefühl, dass viel von mir in ihm steckt." Daher habe er das Bedürfnis, die Figur zu beschützen. Einen Grund, Nein zu einem neuen Film zu sagen, habe er nicht - "ich bin sehr stolz darauf, ein Teil davon zu sein", erklärte Grint.

20 Jahre nach seinem ersten Auftritt als Ron Weasley in "Harry Potter und der Stein der Weisen" ist Grint an Neujahr zusammen mit Daniel Radcliffe und Emma Watson in einer Retrospektive zu sehen: Der Streamingdienst HBO Max zeigt "Return to Hogwarts" mit vielen Darstellerinnen und Darstellern der achtteiligen Filmreihe.