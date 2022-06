Russell Crowe spielt Chef-Exorzist des Vatikans

Russell Crowe (58) treibt bald im Auftrag des Papstes Dämonen aus. Laut "The Hollywood Reporter" verkörpert der Neuseeländer in seinem nächsten Film "The Pope's Exorcist" Gabriele Amorth (1925-2016). Der Priester war ab 1986 Chef-Exorzist des Vatikans. In seiner Karriere soll er über 100.000 Exorzismen durchgeführt haben.

"The Hollywood Reporter" beschreibt "The Pope's Exorcist" als übernatürlichen Thriller. Regie führt Julius Avery. Der Australier kann bisher den Gangsterthriller "Son of a Gun" mit Ewan McGregor (51) und das Drehbuch zum Horrorfilm "Operation: Overlord" vorweisen. Aktuell arbeitet Avery noch an dem Superheldenfilm "Samaritan" mit Sylvester Stallone (75). Der Film kommt am 26. August dieses Jahres zu Amazon Prime Video.