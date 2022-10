Nachdem es einige Jahre ruhig um den ehemaligen "Gladiator" Russell Crowe geworden ist, erlebt der 58-Jährige gerade seinen zweiten Karrierefrühling: Nach seiner gefeierten Darstellung des Fox-News-CEOs Roger Ailes in "The Loudest Voice" und seinem augenzwinkernden Gastauftritt als selbstverliebter Zeus in "Thor: Love and Thunder" hat sich Hollywood allem Anschein nach daran erinnert, dass Crowe zu den ganz Großen seiner Zunft gehört und solch großes Talent besser nicht verschwendet werden sollte.

Crowes aktueller Film ist "Poker Face", in dem er einen Tech-Milliardär und Glücksspieler gibt. Er nimmt mit seinen Freunden aus der Kindheit an einem Pokerspiel teil, um auch ihnen zum Reichtum zu verhelfen. Doch beim Pokern riskieren eben diese Freude, dass ihre dunklen Geheimnisse aufgedeckt werden – und plötzlich geht es um viel mehr als bloß um Zaster ...

Hier ist der Trailer zu "Poker Face":