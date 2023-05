"Das habe ich einfach nicht im Blut"

Crowe erinnert sich an die Vorgaben: "Hören Sie zu, wenn Sie mit einem Prinzen reden, sprechen Sie ihn so und so und so und so an." Mit den Anweisungen konnte der Schauspieler, der in Australien lebt, allerdings nicht viel anfangen: "Das Ding ist, das habe ich einfach nicht im Blut." Er sei immer respektvoll und freue sich, neue Leute zu treffen, "aber dieses 'Eure Hoheit' liegt einfach nicht in meiner Natur".

Stattdessen entschied sich der Schauspieler für eine wesentlich bodenständigere Anrede der Prinzen: "Ich habe Prinz Harry und William 'Kumpel' genannt. Der Kammerherr wäre fast in Ohnmacht gefallen."