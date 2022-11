Eva Mendes und Ryan Gosling sind seit 2011 liiert

Es ist nicht das erste Mal, dass Spekulationen um eine mögliche Hochzeit kursieren. Bereits 2016 wollte das Magazin "Us Weekly" von Insidern erfahren haben, dass sich Eva Mendes und Ryan Gosling das Jawort gegeben haben. Kurz darauf dementierte das "People"-Magazin die Gerüchte jedoch.

Fakt ist, Eva Mendes und Ryan Gosling sind seit elf Jahren ein Paar. Sie hatten sich 2011 am Set des Films "The Place Beyond The Pines" kennengelernt. 2014 kam Tochter Nummer eins, Esmeralda, zur Welt. 2016 folgte Schwesterchen Amada.